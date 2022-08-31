На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все поезда "Аллегро", которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
Об этом говорится в финансовом отчете VR Group по итогам первого полугодия 2022 года.
"Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с "Аллегро", на общую сумму 45,4 миллиона евро", — говорится в заявлении компании.
Война в Украине и финская железная дорога:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В марте VR Group в марте объявила о прекращении сотрудничества с РЖД из-за санкций против России. Скоростные пассажирские поезда "Аллегро" перестали курсировать в конце марта.
6 апреля финская железная дорога вновь прекратила грузовые перевозки в Россию.
3 мая стало известно о том, что финская государственная железная дорога продает свои активы и разрывает контракты с Россией.
5 июля Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС.
В июле 2022 года VR Group сообщила, что не планирует возобновлять движение поездов.
VR Group начала переговоры о продаже дочерних компаний, связанных с грузовыми перевозками на восточном направлении.
Вас также могут заинтересовать новости:
Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС
Финская государственная железная дорога продает свои активы и разрывает контракты с Россией.
Финская железная дорога вновь прекращает грузовые перевозки в Россию.