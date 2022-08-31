Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с "Аллегро", на общую сумму 45,4 миллиона евро.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все поезда "Аллегро", которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Об этом говорится в финансовом отчете VR Group по итогам первого полугодия 2022 года.

"Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с "Аллегро", на общую сумму 45,4 миллиона евро", — говорится в заявлении компании.

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Война в Украине и финская железная дорога:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В марте VR Group в марте объявила о прекращении сотрудничества с РЖД из-за санкций против России. Скоростные пассажирские поезда "Аллегро" перестали курсировать в конце марта.

6 апреля финская железная дорога вновь прекратила грузовые перевозки в Россию.

3 мая стало известно о том, что финская государственная железная дорога продает свои активы и разрывает контракты с Россией.

5 июля Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС.

В июле 2022 года VR Group сообщила, что не планирует возобновлять движение поездов.

VR Group начала переговоры о продаже дочерних компаний, связанных с грузовыми перевозками на восточном направлении.

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