На 25 марта назначен еще один эвакуационный рейс из Днепра во Львов. Он отправится сегодня в 20:00.
Об этом сообщила "Укрзалізниця" в своем Telegram.
"Укрзализныця" назначает дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Днепра во Львов в 20:00", – говорится в сообщении.
График эвакуационных поездов на 25 марта
Киев, вокзал Дарница:
- 17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.
Харьков:
- 11:30 - №209/210 Харьков-Ивано-Франковск,
- 15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.
Как сообщал УНИАН, эвакуационный поезд "Киев – Ивано-Франковск" 24 марта попал под обстрел вблизи Киева. В трех вагонах повыбивало окна, пострадавших нет.
На днях в Укрзализныце заявили, что в связи с боевыми действиями в разных регионах Украины, маршрут поездов может меняться. Например, недавно поезд 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ограничили до станции Харьков.