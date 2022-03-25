Бесплатный эвакуационный поезд отправится в 20:00.

На 25 марта назначен еще один эвакуационный рейс из Днепра во Львов. Он отправится сегодня в 20:00.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" в своем Telegram.

"Укрзализныця" назначает дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Днепра во Львов в 20:00", – говорится в сообщении.

График эвакуационных поездов на 25 марта

Киев, вокзал Дарница:

17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.

Харьков:

11:30 - №209/210 Харьков-Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.

Днепр:

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.

Как сообщал УНИАН, эвакуационный поезд "Киев – Ивано-Франковск" 24 марта попал под обстрел вблизи Киева. В трех вагонах повыбивало окна, пострадавших нет.

На днях в Укрзализныце заявили, что в связи с боевыми действиями в разных регионах Украины, маршрут поездов может меняться. Например, недавно поезд 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ограничили до станции Харьков.

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