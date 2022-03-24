В трех вагонах повыбивало окна, пострадавших нет.

Эвакуационный поезд 43 Киев - Ивано-Франковск попал под обстрел под Васильковом, что вблизи Киева.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Укрзализныци".

В сообщении сказано, что в трех вагонах повыбивало окна.

"По оперативным данным пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. На этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть"- сказано в сообщении.

На днях в Укрзализныце заявили, что в связи с боевыми действиями в разных регионах Украины, маршрут поездов может меняться. Например, недавно поезд 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ограничили до станции Харьков.

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