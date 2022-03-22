Изменение маршрута возможно даже после отправления поезда.

Компания "Укрзализныця"заявила, что в связи с боевыми действиями в разных регионах Украины, маршрут поездов может меняться.

Об этом рассказали в прессслужбе перевозчика.

Например, недавно поезд 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ограничили до станции Харьков.

"В связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе, конечные станции прибытия и отправления поездов 142/141, 46/45 и других эвакуационных рейсов меняются фактически ежедневно, а иногда и чаще. Продажа билетов открывается до станции, которая является крайней доступной на момент продажи", - написали в пресс-службе ведомства.

Также ежедневно курсирует 2 эвакуационных поезда, которые также при возможности безопасного следования отправляются из Краматорска.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации - маршрут следования может быть оперативно изменен из соображений безопасности, независимо от указанной в билете станции", - резюмируют в "УЗ".

Напомним, в МВД рассказали, что угрожает водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы. В некоторых случаях авто нарушителя даже могут отправить на штрафплощадку.

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