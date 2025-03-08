Экс-советник Трампа также отметил, что Россия успешно научилась обходить ограничения.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что угрозы санкциями от американского лидера в адрес РФ являются пустыми. По его словам, таким образом Трамп пытается показать "баланс" в отношении Украины и России. Об этом он сказал в эфире CNN.

Болтон подчеркнул, что и Трамп, и Путин понимают, что угрозы президента США относительно санкций и тарифов против России являются "абсолютно пустыми".

"Он (Трамп - УНИАН) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", - добавил политик.

Видео дня

Комментируя угрозы президента США, Болтон отметил, импорт РФ в Америку за 2024 год составил менее 3 млрд долларов, что является мизерной суммой по сравнению с объемом торговли США с другими странами мира.

По его словам, за время полномасштабной войны в Украине объем российского импорта в США сократился на 90%, поэтому "тарифы не имеют никакого смысла".

Если говорить о потенциальных новых санкциях, то экс-советник Трампа считает, что Россия успешно научилась обходить ограничения, в том числе и финансовые.

"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", - добавил Болтон.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Трамп призвал Москву немедленно пойти на переговоры. По его словам, США введут масштабные санкции против РФ, если страна не согласится на переговоры.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, если Украина не хочет положить конец войне, то Америка покинет ее. По словам президента США, он точно знает, что нужно для завершения войны.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И, знаете, он хочет закончить войну. И я думаю, что он будет более сговорчивым, чем должен быть. И это очень хорошо. Это была война, которая не должна была начаться. Я говорил об этом с Владимиром. Украина была всегда в центре его внимания, но он ни за что не хотел туда идти. Он знал, что будут последствия. Но война все-таки началась", - сказал Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: