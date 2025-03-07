Около 160 000 действующих военнослужащих размещены за пределами Соединенных Штатов, огромное количество из них находится в Германии.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокации в Восточную Европу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой источники, близкие к администрации.

Американский лидер обдумывает возможность вывода около 35 000 действующих военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой.

Отмечается, что он все больше разочаровывается в том, что континент "подталкивает к войне". Около 160 000 действующих военнослужащих размещены за пределами Соединенных Штатов, огромное количество из них находится в Германии.

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"Трамп зол на то, что они [Европа], по-видимому, подталкивают к войне", - сказал источник, близкий к Белому дому.

Брайан Хьюз, представитель национальной безопасности США, отметил:

"Хотя никаких конкретных заявлений пока не предвидится, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам".

The Telegraph отмечает, что Трамп рассматривает возможность передислокации войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией и часто выступает против санкций ЕС относительно Москвы.

Трамп, как говорят, думает о перераспределении части американских войск в Европе, чтобы они были сосредоточены вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону для достижения целевых показателей ВВП.

Это часть планов администрации по перераспределению участия НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение странам-членам с более высокими расходами на оборону.

Планы Трмпа относительно НАТО

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за невыполнение текущей цели в два процента расходов, утверждая, что эта разница ложится несправедливым бременем на Соединенные Штаты.

В четверг он предположил, что США могут не защищать союзников по НАТО, которые не выполняют его целевые показатели расходов в рамках крупной реорганизации альянса.

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