Сейчас речь идет о тестировании, к которому могут присоединиться все желающие.

Государственная "Укрзализныця" запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что теперь для пользователей, авторизованных через "Дію.Підпис", в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В "Укрзализныце" добавили, что в случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ. При активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства автоматически вернутся на карту.

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Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление об уже выкупленных билетах.

Все желающие могут загрузить тестовое приложение и приобщиться к тестированию.

"Укрзализныця" – актуальные новости

Ранее УНИАН писал, что "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №201/202 сообщением "Харьков – Ворохта", который начнет курсировать из Харькова. Отныне Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

По итогам 2023 года "Укрзализныця" в целом перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования. В страны Европы перевезено рекордные 2,1 млн пассажиров.

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