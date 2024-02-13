Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №201/202 сообщением "Харьков – Ворохта", который начнет курсировать уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля из Ворохты.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, таким образом теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Поезд №201/202 "Харьков – Ворохта" будет отправляться из Харькова в 18:55 и останавливаться в Ивано-Франковске в 11:28-11:48, в Яремче – в 13:10-13:12, на станции Татаров-Буковель – в 13:50-13:55, с прибытием в Ворохту в 14:09.

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В обратном направлении, из Ворохты, поезд №201/202 будет отправляться в 16:29, останавливаться на станции Татаров-Буковель в 16:39-16:42, в Яремче – в 17:07-17:10, в Ивано-Франковске – в 18:25-19:49, с прибытием в Харьков в 12:33 на следующий день.

Отмечается, что остановки также предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород и Полтава-Киевская.

Поезд будет курсировать через день, в его составе будут вагоны категории купе и люкс.

Билеты на поезд уже доступны в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" – последние новости

7 февраля УЗ запустила новый онлайн-сервис претензионного возврата билетов, благодаря которому теперь не обязательно заполнять бумажное заявление, а достаточно оформить электронную версию заявления.

В то же время со 2 марта украинская железная дорога запустит новый поезд 295/296 с сообщением "Харьков – Днепр". Он будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня.

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