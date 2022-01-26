В 2022-м в ходе программы Зеленского "Большая стройка" работы по электрификации и модернизации железнодорожных путей будут продолжены.

В ходе продолжающейся электрификации железнодорожных путей в Черкасской области "Укрзализныця" завершила работы на 7-километровом участке между станциями имени Тараса Шевченко и Смела. Электрификация проводится по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила пресс-служба "УЗ" в Facebook.

В целом планируется электрифицировать 34 км железнодорожного направления от Черкасс до станции им. Т. Шевченко.

Данное направление играет большую роль как в пригородном и региональном сообщении между населенными пунктами Черкасской области, так и для организации скоростного сообщения между Черкассами и Киевом. В настоящее время скоростное сообщение из-за неэлектрифицированного отрезка невозможно. Работы планируют завершить уже в этом году.

Железнодорожники на всем маршруте установили уже 993 опоры контактной сети, 36 жестких поперечин, 306 консолей и 115 анкеров. После окончания электрификации отрезка между станциями Тараса Шевченко и Смела работы переместились на участок от Смелы до станции Белозерье в направлении Черкасс.

В прошлом году в рамках "Большой стройки" "Укрзализныця" уже реконструировала и электрифицировала отрезки Васильков-Васильков-2 и Черноморская – Береговая.

В этом году в ходе программы Владимира Зеленского "Большая стройка" работы по электрификации и модернизации железнодорожных путей будут продолжены. Это является частью программы создания новой украинской железной дороги, стартовавшей в конце прошлого года. Известно, что в рамках этой программы планируется производство и закупка около 50 000 грузовых, 500 пассажирских вагонов, а также электрификация не менее 500 км путей до конца 2024 года.