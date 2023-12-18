Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час.

Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через пограничный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Украиной.

"Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска"Дорогуск – Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной Стражи Республики Польша", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы в Telegram

При этом, организаторы протеста планируют пропускать лишь по 1 грузовому автомобилю в час.

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"В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасности, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.", - сказано в сообщении.

Кроме этого, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.

Блокирование границы с Украиной - последние новости

С начала ноября польские перевозчики начали блокировать таможенные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя таким образом против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Из-за этого объемы перевозок на польском участке украинской границы упали на 40%.

В начале прошлой недели благодаря усилиям местных польских властей удалось снять блокаду с крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Там движение грузовиков вернулось к нормальному количеству.

В пятницу окружной суд в Люблине отменил решение мэра гмины Дорогуск о запрете акции перевозчиков перед пересечением границы в этом городе. Это означает, что перевозчики могут снова протестовать на дороге к границе. И они уже подтвердили, что действительно это сделают. Местные власти могут обжаловать решение суда, но из-за того, что начались выходные, судья не успеет рассмотреть возможную жалобу до начала акции протеста.

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