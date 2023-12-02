Некоторые пункты пропуска на границе фактически прекратили работу, на других объемы перевозок упали вдвое.

Украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократилась на 40% из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, оперативные данные Гостаможслужбы свидетельствуют, что в ноябре грузовым транспортом из Украины было экспортировано 783 тысячи тонн продукции. Из них 282 тысячи тонн были вывезены через границу с Польшей, и этот показатель на 40% меньше, чем до начала забастовки польских перевозчиков. Отмечается, что на некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Русская - Хребенное" объемы экспорта упали почти до нуля, на других сократились вдвое.

"Мы ведем активную работу для решения этой ситуации. Не вся она может быть публичной, ведь не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря этому диалогу с обеих сторон, мы сможем уладить ситуацию", – заявила Юлия Свириденко.

Видео дня

Она отметила, что кроме дипломатов над проблемой работают также и украинские экспортеры, имеющие деловых партнеров в Польше.

Блокада западной границы Украины

Как писал УНИАН, в начале ноября польские перевозчики начали блокировать ряд таможенных пунктов пропуска на украинско-польской границе. Они требуют упрощения правил прохождения таможни пустым автотранспортом, а также возврата системы лицензий для украинских перевозчиков, работающих в ЕС.

1 декабря к блокаде украинской границы присоединились и перевозчики из Словакии. Они взялись за пункт пропуска "Ужгород". Перечень требований у них практически тот же, что и у поляков – словаки тоже недовольны конкуренцией со стороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: