Согласно исследованию, коммерческие авиаперелеты становятся все более безопасными.

Авиаперелеты в мире становятся примерно вдвое безопаснее каждое десятилетие, начиная с 1960-х годов. Об этом свидетельствует исследование Массачусетского технологического института (MIT), пишет Independent.

Отмечается, что в середине января безопасность полетов оказалась под пристальным вниманием, когда у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отлетела заглушка дверей. В мае один британец погиб, а семь человек остались в критическом состоянии после травм, полученных во время полета из Лондона в Сингапур, когда самолет попал в сильную турбулентность.

Однако, несмотря на эти инциденты, исследование показывает, что полеты стали гораздо менее опасными, чем десятилетие назад. В то же время пассажиры чувствуют себя примерно в 39 раз безопаснее, чем в конце 1960-х – 1970-х годов. Согласно данным, риск летального исхода во время коммерческих авиаперевозок составлял лишь один на каждые 13,7 миллиона пассажирских посадок во всем мире в период с 2018 по 2022 год.

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Сравнение этого показателя с данными 2009-2017 годов, который составлял один случай на 7,9 миллиона, свидетельствует о значительном улучшении безопасности полетов. Это даже нельзя сравнить со статистикой 1968-1977 годов, когда риск летального исхода составлял один случай на 350 000 посадок.

"Авиационная безопасность продолжает улучшаться. Вы можете подумать, что существует некий неснижаемый уровень риска, ниже которого мы не можем опуститься. И все же, шанс умереть во время авиаперелета продолжает снижаться примерно на 7% каждый год, и продолжает снижаться вдвое каждое десятилетие", – заявил профессор Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт.

В 2024 году производственную репутацию Boeing подорвали различные проблемы. До инцидента с Alaska Airlines две катастрофы Boeing 737 закончились трагедией. В 2018 году все 189 членов экипажа и пассажиров погибли во время рейса авиакомпании Lion Air из Индонезии, когда самолет упал в Яванское море через 13 минут после взлета. Всего через пять месяцев после этого инцидента самолет Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы и разбился в 30 милях от аэропорта, в результате чего погибли все 157 человек на борту.

Однако исследование Массачусетского технологического института показывает, что летать не становится опаснее. Сейчас Ryanair является самой безопасной авиакомпанией в мире по количеству перевезенных пассажиров без единой смертельной аварии, а единственным типом самолета, на котором она летает, является Boeing 737.

По словам журналистов, последовательное повышение уровня безопасности с каждым десятилетием достигается благодаря технологическому прогрессу, например, системам предотвращения столкновений в самолетах, а также интенсивному обучению персонала.

Авиановости

9 августа 2024 года самолет, выполнявший внутренний рейс, разбился в бразильском штате Сан-Паулу. Самолет ATR 72 менее чем за минуту упал с высоты около 4 тыс. м, в результате чего погиб 61 человек. Причиной авиакатастрофы в Бразилии стало обледенение крыльев.

Turkish Airlines, которая была признана лучшей авиакомпанией в Европе по версии Skytrax, подтвердила, что в следующем году сможет предложить не только бесплатный, но и безлимитный Wi-Fi на всех своих рейсах.

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