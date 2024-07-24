Сейчас лишь некоторые авиакомпании мира предлагают своим пассажирам бесплатный Wi-Fi.

Turkish Airlines, которая была признана лучшей авиакомпанией в Европе по версии Skytrax, подтвердила, что в следующем году сможет предложить не только бесплатный, но и безлимитный Wi-Fi на всех свои рейсах. Об этом сообщает The Sun.

"В партнерстве с TCI Aircraft Interiors и Türksat мы обеспечим бесплатный и безлимитный Wi-Fi для всего нашего флота до конца 2025 года", – говорится в заявлении компании. "Оставайтесь на связи на высоте 30 000 футов!", – сказано в социальных сетях.

Отметим, что большинство авиакомпаний сейчас берет плату с пассажиров за пользование Wi-Fi на борту, если они не летят бизнес-классом или первым классом. Например, British Airways берет от 1,99 до 21,99 фунтов стерлингов в зависимости от условий использования.

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Бесплатный Wi-Fi предлагает немного авиакомпаний, в частности, JetBlue, Air New Zealand и China Eastern. Многие из бюджетных авиакомпаний, такие как Ryanair, пока вообще не предлагают услуг Wi-Fi.

Лучшие авиакомпании мира – кто они

Ранее стало известно, что Qatar Airways возглавила престижный рейтинг от Skytrax, став лучшей авиакомпанией мира. Оценивание проводилось на основе опроса более чем 20 млн клиентов из 100 стран мира.

А до этого портал Airline Ratings назвал лучшие бюджетные авиакомпании. В список, в частности, попали AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific и easyJet.

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