Lufthansa заявила, что приостановила пять маршрутов в и из ливанской столицы до 30 июля.

Авиакомпании приостановили маршруты и отменили рейсы в Бейрут в понедельник из-за опасений полномасштабной войны между Израилем и ливанской группировкой Хезболла. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что немецкая национальная авиакомпания Lufthansa заявила, что приостановила пять маршрутов в и из ливанской столицы Бейрута до 5 августа из-за "чрезмерной осторожности", ее дочерние компании Swiss International Air Lines и Eurowings следуют ее примеру.

Тем временем Turkish Airlines, греческая авиакомпания Aegean Airlines, Ethiopian Air и ливанская авиакомпания Middle East Airlines также отменили рейсы, которые должны были приземлиться в Бейруте в воскресенье и понедельник.

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Издание напоминает, что в воскресенье Государственный департамент США заявил, что некоторые авиакомпании "корректируют свои расписания полетов в Ливане" или "рассматривают временные изменения в своих планах полетов" в ответ на рост напряженности, и призвал путешественников пересмотреть свои путешествия в Ливан.

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27 июля в результате удара по Голанским высотам 12 детей и подростков погибли и еще десятки получили ранения. Атака была осуществлена по футбольному полю. Израиль обвинил в ударе ливанскую военную группировку "Хезболла".

Вскоре Израиль ответил на гибель детей на Голанских высотах ударами по Ливану. В частности, ВВС страны ударили по объектам "Хезболлы" в глубине Ливана.

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