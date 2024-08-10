В день крушения в регионе действовало предупреждение об опасности обледенения из-за высокой влажности и низкой температуры воздуха.

Причиной вчерашней авиакатастрофы в Бразилии стало обледенение крыльев.

Такое мнение высказали пилоты. Как пишет Bild, самолет ATR 72 менее чем за минуту рухнул с высоты около 4 тыс. м, в результате чего погиб 61 человек. Следователям удалось найти бортовой самописец и "черный ящик", сообщили бразильские СМИ. Смогут ли они помочь понять причину крушения, зависит от степени их повреждения. Анализ устройств будет проведен в ближайшее время.

В свою очередь служба расследования авиапроисшествий Cenipa пока не располагает данными о причинах катастрофы. Согласно заявлению, экипаж не сообщил наземным службам о проблемах непосредственно перед крушением, пишет Би-би-си.

Пилоты полагают, что причиной крушения стало обледенение крыльев. Местные летчики, пролетавшие в районе крушения в тот день, фотографировали обледеневшие стекла своих кабин. В день крушения в регионе действовало предупреждение об опасности обледенения из-за высокой влажности и низкой температуры воздуха. Оно касалось высоты от 3 650 до 6 400 м. Также было предупреждение о турбулентности. Привести к крушению могло сочетание этих факторов.

Сильное обледенение увеличивает вес самолета из-за чего смещается центр тяжести, и он становится неуправляемым. Лед также может вывести из строя датчики и подвижные части самолета, в том числе закрылки.

Авиакатастрофа в Бразилии

В Бразилии в районе города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По данным авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, из которых 4 члена экипажа. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что все пассажиры считаются погибшими. Позже он объявил трехдневный траур по погибшим.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что самолет падал вертикально, войдя в штопор. Он упал на заселенные районы, но на земле никто не пострадал.

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