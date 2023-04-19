Он будет действовать еще год.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продлил запрет на заход российских судов в американские порты.

Белый дом опубликовал его Послание к Конгрессу о продолжении чрезвычайного положения в стране и о чрезвычайном положении в отношении регулирования стоянки и движения российских судов в порты Соединенных Штатов.

"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению преднамеренной, неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают представлять собой чрезвычайное положение в стране по причине нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - написал он.

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Блокировка портов для судов РФ: что известно

Напомним, что в апреле 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украине, порты всех стран Европейского Союза закрыли доступ для судов, зарегистрированных под флагом РФ.

Сообщалось, что исключение могут сделать только для кораблей, подавших сигнал SOS .

21 апреля аналогичное решение приняли Соединенные Штаты Америки. Тогда Байден заявил, что ни один российский корабль не сможет пришвартоваться в их портах.

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