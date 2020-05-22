Volvo ограничила максимальную скорость новых авто до 180 км/ч

В компании подчеркнули, что автопроизводитель несет ответственность за повышение уровня безопасности на дорогах.

В прошлом году шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил, что с 2020 года ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч в целях безопасности. Теперь этот момент настал и новые автомобили Volvo не будут разгоняться выше данной отметки и вдобавок получат новую систему Care Key с индивидуальными ограничениями скорости.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Система Care Key позволяет клиентам самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения максимальной скорости в случае передачи автомобиля кому-либо из членов семьи или более юным и/или менее опытным водителям", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные меры превосходят общепринятые законодательные требования и нормы, однако являются важным шагом на пути к нулевому уровню серьезных травм и смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий.

"Мы убеждены, что автопроизводитель несет ответственность за повышение уровня безопасности на дорогах. Наша технология ограничения скорости, как и само обсуждение вокруг нее, полностью соответствуют данному убеждению. Ограничитель скорости и система Care Key помогают людям не забывать и осознавать то, что превышение скорости опасно. И при этом обеспечивают дополнительное спокойствие, поддерживают более ответственное поведение водителей" - отметила руководитель Центра безопасности Volvo Cars Малин Экхольм.

По мнению компании, основной проблемой является то, что при превышении определенных скоростей, даже самые продвинутые технологии безопасности не способны предотвратить серьезных травм и смертельных исходов в случае дорожно-транспортного происшествия. Именно поэтому в большинстве западных стран действуют ограничения скорости движения. Исследования показывают, что в среднем люди имеют достаточно плохое понимание тех опасностей, которые несет в себе несоблюдение скоростного режима. В результате многие часто выбирают слишком высокую скорость, обладая низкими навыками адаптации ее относительно реальной дорожной ситуации.

Кроме превышения скорости, двумя другими основными проблемами, вызывающими беспокойство за безопасность дорожного движения, остаются управление автомобилем в состоянии алкогольной/наркотической интоксикации и усталость водителей, влекущая за собой потерю внимания.

Для решения данной проблемы Volvo собирается с 2021 года начать оснащать свои автомобили встроенными камерами для мониторинга поведения водителя, в результате невнимательных и нетрезвых водителей будут принудительно останавливать. Вдобавок следующее поколение автомобилей Volvo будут оснащать интегрированной в крышу системой автономного вождения Luminar LiDAR, которая будет автоматически активироваться в знакомой ей местности при хороших дорожных условиях.