Автофиксация нарушений ПДД: где и когда в Украине заработают камеры на дорогах
Нарушение правил дорожного движения в Украине будут фиксировать камеры. Первые такие камеры уже заработали на украинских дорогах. Полноценный же запуск системы автоматической фиксации нарушений ПДД планируется с 1 июня.
Где установлены камеры автофиксации
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По данным Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, на дорогах Киевской области установлены 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер – в столице. Все КАФы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП.
До 1 июня намерены установить 5 КАФов во Львовской области. А до конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации.
Адреса установленных камер в Киеве:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в сторону правого берега)
- Броварской проспект (м. Левобережная)
- Броварской проспект/ ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в сторону правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- бульвар Дружбы народов, 27
- бульвар Дружбы народов, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киева
- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
Как будут контролировать дорожное движение и что ждет нарушителей
Информация о зафиксированном видеокамерой правонарушении попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствии номерного знака к его марке и модели.
После проверки всех данных на соответствие в случае, если их массив является достаточным для привлечения лица к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее это постановление автоматически направляется в учреждение, которое ее печатает и отправляет адресату.
Проверить наличие правонарушения можно через электронный кабинет водителя (e-driver.hsc.gov.ua), на сайте МВД (bdr.mvs.gov.ua) и с помощью мобильных приложений (в частности такого, как "Дія").
Какие нарушения ПДД будут фиксироваться системой
- превышение скорости;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушение правил остановки и стоянки;
- нарушение запрета двигаться тротуарами или пешеходными дорожками;
- нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;
- нарушение правил движения через железнодорожный переезд.
Следует отметить, что, согласно КУоАП, за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч налагается штраф в размере 255 гривень. А превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч грозит штрафом в 510 гривень.