Автофиксация нарушений ПДД: где и когда в Украине заработают камеры на дорогах

Все видеокамеры, как отмечают в МВД, расположены в местах, где чаще всего происходят ДТП.

Нарушение правил дорожного движения в Украине будут фиксировать камеры. Первые такие камеры уже заработали на украинских дорогах. Полноценный же запуск системы автоматической фиксации нарушений ПДД планируется с 1 июня.

Где установлены камеры автофиксации

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По данным Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, на дорогах Киевской области установлены 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер – в столице. Все КАФы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП.

До 1 июня намерены установить 5 КАФов во Львовской области. А до конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации.

Адреса установленных камер в Киеве:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в сторону правого берега)

Броварской проспект (м. Левобережная)

Броварской проспект/ ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в сторону правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

бульвар Дружбы народов, 27

бульвар Дружбы народов, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киева

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

Как будут контролировать дорожное движение и что ждет нарушителей

Информация о зафиксированном видеокамерой правонарушении попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствии номерного знака к его марке и модели.

После проверки всех данных на соответствие в случае, если их массив является достаточным для привлечения лица к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее это постановление автоматически направляется в учреждение, которое ее печатает и отправляет адресату.

Проверить наличие правонарушения можно через электронный кабинет водителя (e-driver.hsc.gov.ua), на сайте МВД (bdr.mvs.gov.ua) и с помощью мобильных приложений (в частности такого, как "Дія").

Какие нарушения ПДД будут фиксироваться системой

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

выезд на полосу встречного движения;

нарушение правил остановки и стоянки;

нарушение запрета двигаться тротуарами или пешеходными дорожками;

нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;

нарушение правил движения через железнодорожный переезд.

Следует отметить, что, согласно КУоАП, за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч налагается штраф в размере 255 гривень. А превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч грозит штрафом в 510 гривень.