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Автофиксация нарушений ПДД: где и когда в Украине заработают камеры на дорогах

19:09, 18 мая 2020
Транспорт
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Где будет видеофиксация нарушения ПДД / фото: Арсен Аваков

Нарушение правил дорожного движения в Украине будут фиксировать камеры. Первые такие камеры уже заработали на украинских дорогах. Полноценный же запуск системы автоматической фиксации нарушений ПДД планируется с 1 июня.

Где установлены камеры автофиксации

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По данным Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, на дорогах Киевской области установлены 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер – в столице. Все КАФы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП.

До 1 июня намерены установить 5 КАФов во Львовской области. А до конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации.

Адреса установленных камер в Киеве:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в сторону правого берега)
  • Броварской проспект (м. Левобережная)
  • Броварской проспект/ ул. Строителей
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост (в сторону правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • бульвар Дружбы народов, 27
  • бульвар Дружбы народов, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киева
  • Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
Камеры на дорогах - карта / фото: mvs.gov.ua

Как будут контролировать дорожное движение и что ждет нарушителей

Информация о зафиксированном видеокамерой правонарушении попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствии номерного знака к его марке и модели.

После проверки всех данных на соответствие в случае, если их массив является достаточным для привлечения лица к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее это постановление автоматически направляется в учреждение, которое ее печатает и отправляет адресату.

Проверить наличие правонарушения можно через электронный кабинет водителя (e-driver.hsc.gov.ua), на сайте МВД (bdr.mvs.gov.ua) и с помощью мобильных приложений (в частности такого, как "Дія").

Автофиксация нарушений ПДД / фото: mvs.gov.ua

Какие нарушения ПДД будут фиксироваться системой

  • превышение скорости;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • выезд на полосу встречного движения;
  • нарушение правил остановки и стоянки;
  • нарушение запрета двигаться тротуарами или пешеходными дорожками;
  • нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;
  • нарушение правил движения через железнодорожный переезд.

Следует отметить, что, согласно КУоАП, за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч налагается штраф в размере 255 гривень. А превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч грозит штрафом в 510 гривень.

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