Владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию протеста под зданием Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве.
Об этом говорится на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.
Сейчас участники акции собираются на нее, паркуя свои машины вдоль улицы Грушевского. Из-за этого там уже затруднено движение транспорта, образовались пробки.
До 10:30 протестующие намерены встречать нардепов перед заседанием Рады и сообщать им о своих требованиях. На площади Конституции перед зданием парламента активисты установили сцену для выступлений.
Чего требуют "евробляхери"
- Собрать комитет налоговой и таможенной политики;
- проголосовать законопроект 3704 (о доступной растаможке) на комитете;
- поставить законопроект 3704 на голосование в Верховной Раде;
- принять его и передать на подпись президенту.
Что происходит на Грушевского: видео
Как отреагировали правоохранители
Пресс-служба МВД уже сообщила об усилении мер безопасности в центре столицы.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - предупредили в ведомстве и призвали всех соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.
Что было раньше
Последний раз активисты "Авто Евро Силы" проводили митинг в Киеве в начале июня. Тогда под зданием Кабмина они требовали обеспечить доступную растаможку автомобилей.
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