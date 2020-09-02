Правоохранители усилили охрану правопорядка в центре столицы, там уже местами образовались пробки.

Владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию протеста под зданием Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве.

Об этом говорится на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.

Сейчас участники акции собираются на нее, паркуя свои машины вдоль улицы Грушевского. Из-за этого там уже затруднено движение транспорта, образовались пробки.

До 10:30 протестующие намерены встречать нардепов перед заседанием Рады и сообщать им о своих требованиях. На площади Конституции перед зданием парламента активисты установили сцену для выступлений.

Чего требуют "евробляхери"

Собрать комитет налоговой и таможенной политики;

проголосовать законопроект 3704 (о доступной растаможке) на комитете;

поставить законопроект 3704 на голосование в Верховной Раде;

принять его и передать на подпись президенту.

Что происходит на Грушевского: видео

Как отреагировали правоохранители

Пресс-служба МВД уже сообщила об усилении мер безопасности в центре столицы.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - предупредили в ведомстве и призвали всех соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Что было раньше

Последний раз активисты "Авто Евро Силы" проводили митинг в Киеве в начале июня. Тогда под зданием Кабмина они требовали обеспечить доступную растаможку автомобилей.

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Автор: Юрий Годован