Возле здания Кабмина на митинг собрались "евробляхеры" (фото)
Десятки граждан собрались на акцию протеста под зданием Кабмина.
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Протестующие подготовили плакаты с требованиями обеспечить доступную растаможку автомобилей.
В то же время в правительственный квартал уже приехали грузовики с нацгвардейцами.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета министров.
Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
Организаторы мероприятия анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.
Полиция призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы законодательства и карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок.
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