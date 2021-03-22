Аналитики инвесткомпании Ark Investment Management прогнозируют, что в ближайшие пять лет стоимость акций Tesla вырастет до $3000 с нынешнего уровня в $655 за бумагу.

Акции Tesla могут вырасти до $3000 уже к 2025 году. В оптимистичном сценарии капитализация Tesla составит почти $3 трлн.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционной компании Ark Investment Management.

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В оптимистичном сценарии аналитики предполагают рост акций автопроизводителя до $4000 за штуку, в пессимистичном — до $1500.

В Ark прогнозируют, что в 2025 году объем продаж Tesla составит от 5 до 10 млн авто, при условии повышения эффективности использования капитала.

Также в компании ожидают, что в ближайшие пять лет Tesla разработает авто с полностью автономной системой вождения, что может позволить компании быстро масштабировать запланированный сервис роботакси.

Также аналитики добавили в модель страховой бизнес Tesla, который в ближайшие несколько лет компания может запустить в большем количестве штатов (пока доступен только в Калифорнии) с маржой выше средней благодаря «очень подробным данным о вождении», которые собирает компания.

Модель Ark не учитывала деятельность Tesla по хранению энергии и колебания курса на биткоин-активы компании. На данный момент стоимость акций Tesla находится на уровне $655 за бумагу.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко