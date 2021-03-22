Акции Tesla могут вырасти до $3000 уже к 2025 году. В оптимистичном сценарии капитализация Tesla составит почти $3 трлн.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционной компании Ark Investment Management.
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В оптимистичном сценарии аналитики предполагают рост акций автопроизводителя до $4000 за штуку, в пессимистичном — до $1500.
В Ark прогнозируют, что в 2025 году объем продаж Tesla составит от 5 до 10 млн авто, при условии повышения эффективности использования капитала.
Также в компании ожидают, что в ближайшие пять лет Tesla разработает авто с полностью автономной системой вождения, что может позволить компании быстро масштабировать запланированный сервис роботакси.
Также аналитики добавили в модель страховой бизнес Tesla, который в ближайшие несколько лет компания может запустить в большем количестве штатов (пока доступен только в Калифорнии) с маржой выше средней благодаря «очень подробным данным о вождении», которые собирает компания.
Модель Ark не учитывала деятельность Tesla по хранению энергии и колебания курса на биткоин-активы компании. На данный момент стоимость акций Tesla находится на уровне $655 за бумагу.
Tesla и S&P 500
17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.
1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В марте 2021 года акции Tesla за месяц упали на треть.
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