Пока неизвестно, какую компанию Tesla заменит в S&P 500. Об этом объявят позже.

Американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

Об этом было объявлено после закрытия торгов в понедельник, 16 ноября, сообщает Reuters.

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В S&P Dow Jones Indices отметили, что, учитывая большую капитализацию компании, проводят консультации с инвестиционным сообществом относительно того, следует ли включить Tesla в индекс полностью 21 декабря или в два этапа.

Пока неизвестно, какую компанию Tesla заменит в S&P 500. Об этом объявят позже.

Всего в S&P 500 входят 500 крупнейших американских компаний. Капитализация Tesla превышает $400 млрд. Она дороже 95% компаний, которые включены в индекс. Из-за большой капитализации компании ее доля в S&P 500 составит примерно 1,01%.

Включение Tesla в S&P 500 приведет к тому, что инвестиционные фонды, которые отслеживают этот индекс, должны будут продать акции компаний, уже входящих в индекс, на сумму около $51 миллиарда и потратить их на покупку акций Tesla, чтобы их портфели правильно отражали индекс.

На новостях о включении в S&P 500 акции Tesla подорожали на 13,19% на внебиржевых торгах — до $461,92 за акцию.

Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.

9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.

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Автор: УНИАН