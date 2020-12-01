Tesla займет седьмое место среди 500 компаний индекса по рыночной капитализации.

Американского производителя электромобилей Tesla включат в индекс S&P 500 перед началом торгов в понедельник, 21 декабря. От идеи разбить процесс на два этапа отказались.

Об этом говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices.

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Учитывая большую рыночную капитализацию компании, которая составляет $538 млрд, оператор индекса S&P, провел консультации с участниками рынка о том, как лучше включить ее в индекс. Включение Tesla в S&P 500 в два этапа было бы беспрецедентным шагом.

Tesla займет седьмое место среди 500 компаний индекса по показателю рыночной капитализации. Она разместится между компаниями Berkshire Hathaway и Visa.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН