Американского производителя электромобилей Tesla включат в индекс S&P 500 перед началом торгов в понедельник, 21 декабря. От идеи разбить процесс на два этапа отказались.
Об этом говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices.
Читайте такжеTesla открыла крупнейшую в мире станцию подзарядки Supercharger (фото)
Учитывая большую рыночную капитализацию компании, которая составляет $538 млрд, оператор индекса S&P, провел консультации с участниками рынка о том, как лучше включить ее в индекс. Включение Tesla в S&P 500 в два этапа было бы беспрецедентным шагом.
Tesla займет седьмое место среди 500 компаний индекса по показателю рыночной капитализации. Она разместится между компаниями Berkshire Hathaway и Visa.
Tesla и S&P 500
17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram