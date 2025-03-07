Коммерческое авиасообщение будет парализовано из-за забастовки профсоюзов.

В следующий понедельник ряд крупных аэропортов Германии остановят работу из-за 24-часовой забастовки персонала. Будут отменены несколько тысяч рейсов, что потенциально затронет более полумиллиона пассажиров, сообщает Reuters.

Профсоюз требует повышения заработной платы для персонала аэропортов Германии на 8% или по крайней мере на 350 евро в месяц. Также работники требуют больших премий и дополнительных отпусков. Работодатели отклонили эти требования как непосильные, после чего профсоюз и объявил об однодневной предупредительной забастовке.

Ожидается, что переговоры продолжатся, но забастовка уже запланирована. Ассоциация операторов аэропортов Германии (ADV) заявила, что из-за этого отменены более 3400 рейсов, ранее запланированных на понедельник.

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"Воздушное сообщение Германии будет в основном закрыто в понедельник", - говорится в заявлении ADV. Там назвали забастовку "ужасным сценарием", который повлияет на экономику страны.

В частности вероятнее всего в понедельник совсем не будет вылетов из крупнейшего в стране аэропорта Франкфурта, а также из аэропортов Мюнхена, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берлина и Лейпцига-Галле.

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