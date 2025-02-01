Море, замки и... башмачки из кирпича: чем интересен немецкий город Росток

Немецкий городок Росток на побережье Балтийского моря не так уж и известен туристам, но однозначно заслуживает внимания любителей открывать для себя что-то новое. Город может заинтересовать оригинальной архитектурой, морской набережной и... шопингом. Что стоит увидеть в Ростоке, расскажет УНИАН.Туризм.

Росток – самый большой городок на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке Германии. УНИАН.Туризм предлагает немножко ближе с ним познакомиться.

Город с тысячелетней историей

Росток раскинулся на побережье Балтийского моря, имеет интересную и давнюю историю, пережил многочисленные войны и сейчас, по сути, имеет статус региополиса (в Германии так называют города за пределами территории мегаполисов, которые являются независимой движущей силой развития внутри большего региона – УНИАН).

По историческим данным, основали город на берегу реки Варнов полабские славяне еще в IX веке, и именно они дали поселению такое славянское название – Росток, что по сути означает "растекание реки". Датский король Вальдемар I сжег город в 1161 году, а впоследствии его отстроили немецкие торговцы, которым показалось удобным поселение у реки и моря одновременно.

Видео дня

Если осмотреть основные вехи истории Ростока, то следует назвать несколько ключевых, которые оказывают на него влияние и по сей день. Так, в XIV веке городские власти решили приобрести расположенное рядом небольшое рыбацкое поселение под названием Варнемюнде, и с тех пор Росток получил свободный выход в море, а с этим и важный толчок к развитию, который продолжается и сейчас.

Вскоре после этого в городе за короткое время построили значительные кирпичные сооружения – церкви, монастыри, госпитали, здание ратхауса (горсовета), городских ворот, многие из которых в том или ином виде сохранились и до сих пор.

В начале XV века в Ростоке основали университет, который стал старейшим в северной Европе и Балтийской зоне, а также известен тем, что пять его выпускников стали Нобелевскими лауреатами – в частности, в 1919 году степень доктора в вузе получил Альберт Эйнштейн. Кстати, сейчас университет является довольно популярным как в стране, так и в ЕС в целом благодаря тому, что в нем проводят инновационные исследования в области морских систем, материаловедения и борьбы со старением.

Росток за всю свою историю пережил много войн, оккупацию Наполеоновской армией, пожары, реконструкции. В истории города есть и такая интересная дата: в 1870-м он стал владельцем крупнейшего парусного флота Балтийского моря.

Кроме судостроения, здесь занимались и строительством самолетов, и это во время Второй мировой войны привело к тому, что город неоднократно подвергался бомбардировкам, в результате чего около 40 процентов зданий старинного центра были разрушены.

После Второй мировой войны Росток попал под юрисдикцию Советского Союза и со временем стал крупнейшим городом Германской демократической республики и центром судостроения этого государства.

В конце 1989-го в Ростоке состоялись антикоммунистические демонстрации, и после краха "совковой" власти и воссоединения Германии город начал оживать и постепенно привлекать все больше и больше туристов. К примеру, сейчас ежегодно в августе в Ростоке проводят Ганзейскую регату, на которую собираются крупнейшие парусники со всего мира и по меньшей мере полтора миллиона человек.

Сейчас в Ростоке, по официальным данным, проживает около 200 тысяч граждан, из которых едва ли несколько процентов – иностранцы. Со времени полномасштабного вторжения России в Украину в регионе, разумеется, стало больше украинцев.

Как добраться до Ростока

Доехать до этого немецкого города едва ли не легче всего собственным автомобилем. Если смотреть на карте, Росток расположен практически на противоположной от Украины стороне страны и ехать до него довольно долго – почти 1200 километров или около 14 часов на автомобиле, если ориентироваться по крайней западной точке Украины – Чопу.

Однако если нет легковушки – не страшно, ведь сейчас есть немало других способов доехать до земли Макленбург. В частности, из Львова в Росток ездит ежедневный автобусный маршрут, который включает в себя несколько пересадок – Познань, Варшава, Берлин. То есть путешественник покупает один билет по этому маршруту, в котором четко прописаны пересадки на конкретные автобусы в конкретные часы. Стоимость переезда колеблется от 65 до 150 евро за человека (зависит от дня недели, места в автобусе, рейса и заблаговременного приобретения билета). Обычно, самый дешевый рейс из Украины курсирует в четверг, а обратный из Ростока – в пятницу. Время путешествия – 26-30 часов.

Из Закарпатья проще всего ехать в Росток автобусами через Будапешт и Дрезден. Такое путешествие займет около 28 часов, а билеты обойдутся в сумму от 65 до 113 евро.

С поездами ситуация немного сложнее, ведь прямого сообщения между Украиной и Ростоком нет. Поэтому путешественникам придется ехать с несколькими пересадками, а цена выйдет такой же, как и автобусом, правда, доехать можно будет быстрее – в пределах 20 часов.

Многие комбинируют маршрут, доезжая до Праги автобусом, а уже оттуда или поездом, или автобусом до Ростока – таким образом с одной или двумя пересадками из Чехии в Германию можно добраться примерно за 7 часов. Стоимость – от 21 до 65 евро.

Кроме того, сейчас свои услуги по маршруту предлагают и частные перевозчики, которые чаще всего ездят из Львова или Ивано-Франковска. Это микроавтобусы, поездка на которых в одну сторону может обойтись в сумму от 170 до 250 евро, но водители привезут вас по конкретному адресу в Ростоке или окрестностях.

Ратуша, храмы, памятники: что интересного можно увидеть в Ростоке

В старинной центральной части Ростока практически каждое здание привлекает интересными архитектурными решениями, отделкой, лепниной, также на улицах много интересных памятников. И единственное, чего здесь стоит остерегаться, это наглых чаек – они могут спокойно вырвать из рук туриста булочку или другое лакомство.

В центре города прежде всего стоит посетить Рыночную площадь, выйдя на которую можно осмотреть здание Ратуши (Ратхаус, который датируется XIII веком и является образцом кирпичной готики), Старый и Новый рынки, а также очень красивые так называемые ганзейские церкви – Святой Марии, Святого Николая и Святого Петра.

Последняя, кстати, Петрикирхе – одна из самых высоких церквей средневековой Европы, главная башня которой достигает 117 метров. Внутри храма, который также подвергся разрушениям во время Второй мировой войны, однако был бережно реконструирован, туристов поражают окна высотой в 17 метров, на которых многочисленные витражи показывают сцены из жизни Святого Петра и которые в солнечные дни создают в храме сказочную атмосферу. Хотя к храму надо немного пройтись от центральной части города, оно того стоит.

Кроме того, однозначно стоит посетить церковь Святой Марии – Мариенкирхе, расположенную рядом с Рыночной площадью в центре Ростока, практически напротив здания Ратуши. Этот храм тоже является шедевром кирпичной готики, а внутри него – красивый барочный орган. Особого внимания туристов также заслуживают астрономические часы, которые в свое время создал мастер Ханс Дюренгер. Этот исторический часовой механизм до сих пор имеет много оригинальных деталей, которые работают веками. Он включает точные часы, фазы луны и солнца, зодиакальные знаки, месяц и год.

От Рыночной площади начинается самая популярная в городе туристическая зона – Крепелинер-штрассе (Kröpeliner Straße) – это по сути главная торговая улица в историческом центре Ростока, которую местные еще называют "Крепи". Улочка длиной в более чем полкилометра привлекает красивыми зданиями, построенными в разных архитектурных стилях: кирпичная готика, ренессанс, классицизм, барокко, эклектика и постмодерн.

Фронтоны домов здесь окрашены в разные цвета, что является традиционным для Германии. Это придает городу красочности и поднимает настроение, что особенно важно в осенне-зимний период, который в этом регионе характеризуется очень коротким и обычно серым и бессолнечным днем, длительной ночью и почти непрерывным моросящим дождем или снегом.

Крепелинер-штрассе также известна тем, что вдоль нее размещены более 250 магазинов, среди которых много известных брендов, аутлетов и стоков. Это, конечно, привлекает сюда большое количество туристов.

Зимой на улице обычно обустраивают небольшую рождественскую ярмарку, которая, впрочем, не отличается ничем особенным, разве что предлагает традиционные немецкие колбаски, пиво, глинтвейн, сладости и различную сувенирную продукцию.

Вдоль всей пешеходной зоны в Ростоке установлены памятники, скульптурные композиции. Интересна и лепнина на самих домах.

Кроме того, туристы всегда активно делают фото возле больших кирпичных ботинок и памятника местному аккордеонисту.

Еще в Ростоке стоит посетить Музей истории культуры, коллекция которого включает артефакты, картины, скульптуры, предметы быта, документы и много других интересных вещей.

Отличным местом для семейного отдыха может стать также зоопарк Ростока, который является крупнейшим на восточном побережье Германии. Здесь на площади в 56 гектаров живут более 4500 животных из 320 видов.

Балтийское побережье и замки: чем поражают окрестности Ростока

Очень популярным в Ростоке является Варнемюнде – район причалов и рыболовли. Эта часть города в последнее время приобретает еще и славу курорта на Балтийском море, ведь, как отмечают справочники, песчаный пляж в Варнемюнде является крупнейшим балтийским пляжем Германии.

Среди местного населения и туристов Варнемюнде известен рыбным рынком, на котором всегда можно купить свежую рыбу. В присутствии туристов и покупателей рыбу здесь чистят, потрошат, готовят и коптят. В местных заведениях питания обязательно стоит заказать блюда из форели, сельди, семги или угря.

Особенно популярна набережная Варнемюнде с несколькими пирсами, которые заходят вглубь моря и являются отличной зоной для прогулок.

А вот период купания в Балтийском море обычно короткий, и вода здесь прогревается в самое теплое время года едва ли до 17-19 градусов. Правда, прохладная вода не мешает немцам и гостям этой курортной зоны проводить на берегу моря немало времени.

Кроме того, если есть время и вдохновение, можно посетить соседнюю столицу федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания – город Шверин. Он вдвое меньше по населению, чем Росток, но не менее красивый.

Особого внимания там заслуживает старая часть города с узкими улочками, традиционной немецкой архитектурой и живописным Шверинским замком, расположенным на острове и соединенным с городом и дворцовым садом двумя мостами.

Выглядит здание чрезвычайно величественно, парк вокруг него является произведением искусства, а вид на море с одной из парковых зон замка просто захватывает дух. Между тем, внутри замка размещены многочисленные музейные экспозиции, которые не оставят равнодушными любителей истории.

Что попробовать в Ростоке

Со вкусностями в Ростоке не так уж и густо, потому что, откровенно говоря, Германия вообще не отличается большим количеством гастрономических шедевров. Потому, кого не спросишь из местных в Ростоке, что из традиционных блюд там можно попробовать, обычно посоветуют тушеную капусту с колбасками, картофель и рыбу – блюда, характерные для всей страны.

Впрочем, морскими деликатесами Росток все же может порадовать гурманов – их стоит попробовать в ресторанах вроде Zum Stromer, Borwin Hafenrestaurant или Zur Kogge. Правда, сами немцы в подобные заведения ходят чаще на праздники, зато многие предпочитают так называемую уличную еду – хот-доги, гамбургеры, донер-кебабы.

В Варнемюнде на каждом шагу продают популярный вид уличной еды "фиш энд чипс" – мелкую жареную рыбу с картофелем фри в бумажных пакетах.

Между тем, ценителям пива стоит посетить пивоварню "У старого Фрица" (Zum Alten Fritz), которая очень популярна в городе и отличается хорошим интерьером и вкусными блюдами с напитками. В частности, там предлагают полтора десятка крафтовых сортов пива, которые можно попробовать как в самой пивоварне (в среднем 5,70 евро за пол-литровый бокал), так и приобрести подарочные наборы и привезти в качестве гостинца домой.

Внутри заведения установлены медные пивоваренные котлы, а стены облицованы красноватым кирпичом, есть много деревянных элементов – и все это создает очень уютную атмосферу.

***

В целом лучший период для посещения Ростока, как, наверное, и всего Балтийского побережья Германии – с мая по сентябрь. Именно в это время здесь сравнительно тепло, но не жарко, ночи короткие, а дни очень длинные (даже в 23 часа еще может быть светло, как днем). Летом Росток зацветает тысячами кустов роз, которых здесь очень много почти у каждого здания. Зато осенне-зимний период довольно мрачный и печальный – постоянные дожди или снег, туманы, тучи, изморозь и хроническая тоска по солнцу.

Наталья Петервари

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.