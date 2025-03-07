Новые рейсы будут охватывать города Исландии, Мальты и Греции.

Помимо анонсированных ранее ежедневных рейсов из Кракова в Париж, крупнейший авиаперевозчик Польши LOT весной-летом 2025 года запустит еще несколько маршрутов по популярным туристическим направлениям.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в частности, новые рейсы будут охватывать города Исландии, Мальты и Греции.

Так, с 12 апреля авиакомпания будет летать в главный аэропорт Исландии Кеблавик, расположенный в 50 км от Рейкьявика. Рейсы будут выполняться сразу из 11 городов Польши: Вроцлава, Кракова, Познани, Катовице, Щецина, Жешува, Гданьска, Варшавы, Люблина, Быдгоща и Зелена-Гуры.

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Впрочем, цены на билеты на рейсы LOT из Польши в Исландии кусаются – они стартуют от 855 злотых, а это около 9,2 тысяч гривень по нынешнему курсу.

Также с 16 апреля польский флагман авиаперевозок начнет летать в Мальту также из 11 польских городов: Варшава, Жешув, Катовице, Вроцлав, Познань, Гданьск, Краков, Люблин, Зелена-Гура, Щецин и Быдгощ.

Цены на мальтийские авиабилеты стоят от 735 злотых (около 7,9 тысяч гривень).

Кроме того, с 17 июня LOT начнет летать в греческие Салоники – из Варшавы, Познани, Гданьска, Жешува, Щецина, Катовице, Вроцлова, Кракова, Зелена-Гуры и Быдгоща.

СТоимость билетов начинается от 599 злотых (около 6,4 тысяч гривень).

Как сообщал УНИАН, ранее пассажиров бюджетных авиакомпаний призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета, чтобы он не оказался слишком далеко от города.

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