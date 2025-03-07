Путешественников призвали отложить свои поездки.

Движение поездов через Северный вокзал Парижа (Gare du Nord), считающийся самым загруженным во всей Франции, парализовано из-за бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной недалеко от железнодорожных путей.

Как пишет RFI со ссылкой на национальную железнодорожную компанию SNCF, неразорвавшаяся бомба была обнаружена ночью во время работ по техническому обслуживанию, проводимых в районе северного пригорода Парижа Сен-Дени.

В связи с этим движение поездов через Северный вокзал Парижа было остановлено. Это затронуло все поезда Eurostar из Лондона (Великобритания), а также высокоскоростные и региональные поезда, курсирующие внутри Франции.

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На данный момент полиция работает над тем, чтобы обезвредить устройство. Путешественников призвали отложить свои поездки.

Издание напоминает, что бомбы, оставшиеся со времен Первой или Второй мировой войны, находят по всей Франции регулярно, но их очень редко можно найти в местах с таким скоплением людей.

Как сообщал УНИАН, осенью 2024 года французский железнодорожный оператор SNCF ввел новые правила для пассажиров, касающиеся перевозки багажа.

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