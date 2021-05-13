Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу.

Об этом рассказал на пресс-конференции 13 мая глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, сообщает Avianews.

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По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321.

Из-за того, что последний тип самолета не может летать в "Киев" с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в украинскую столицу в аэропорт Борисполь.

Аэропорт "Киев" в ходе работ получит фактически новую полосу. Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72, рассказал Костржевский.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 метров. Сейчас в аэропорту работает ILS категории I ICAO. В результате полеты прекращаются, когда видимость падет меньше 800 метров.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

Костржевский спрогнозировал, что стоимость работ по обновлению аэродрома может стоить от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.

Что этому предшествовало

В июне 2020 года руководство столичного аэропорта имени Сикорского ("Жуляны") решило сократить половину своих сотрудников для спасения предприятия от банкротства.

15 февраля 2021 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение Киевского городской государственной администрации о реконструкции в 2021-2025 годах аэродрома в аэропорту "Киев" (Жуляны).

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Автор: Елена Коваленко