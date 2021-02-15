В ходе реконструкции укрепят существующую взлетно-посадочную полосу и удлинят ее на 500 метров.

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение Киевского городской государственной администрации о реконструкции в 2021-2025 годах аэродрома в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Об этом сообщает avianews.com.

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«Это решение открывает дорогу к началу проектирования, выделению необходимых земельных участков и старту работ», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Предполагается, что в ходе реконструкции укрепят существующую взлетно-посадочную полосу и удлинят ее на 500 метров до 2810 метров. Это позволит без ограничения принимать самолеты типа Airbus A321.

На такие авиалайнеры переходит базовая авиакомпания «Киева» — Wizz Air.

Также на полосе установят новое светосигнальное оборудование и инструментальную систему посадки. Это позволит поднять категорию аэродрома с I до II.

Это означает, что самолеты смогут садиться в «Киеве» в более плохую погоду.

Согласно распоряжению Кличко, в 2021 и 2022 годах коммунальное предприятие аэропорт «Киев», которому принадлежит аэродром, должно заказать проект реконструкции, провести его экспертизу и утверждение.

Работы по реконструкции могут финансироваться за счет средств столицы, аэропорта или привлекаемых средств. Пока это не определено.

Массовое сокращение сотрудников аэропорта

В июне 2020 года руководство столичного аэропорта имени Сикорского ("Жуляны") решило сократить половину своих сотрудников для спасения предприятия от банкротства.

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Автор: УНИАН