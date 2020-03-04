BMW сменила логотип (фото)

В компании заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий.

Компания BMW представила свой новый двухмерный логотип. Эмблема выполнена в упрощенном дизайне. Логотип лишился черной заливки внешнего круга, но при этом сохранил синие и белые сектора в центре.

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В компании заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий. До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году, пишет Autonews.

Первым автомобилем, который получил новую эмблему, стал концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).

Ранее стало известно, что компания Kia планирует сменить свой фирменный логотип в октябре 2020 года. О том, что компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новую фирменную эмблему, стало известно в декабре 2019 года. Логотип представляет собой соединенные буквы, которые могут быть выполнены в черном или белом цвете.

В прошлом году новую фирменную эмблему представил Volkswagen. Будущий логотип стал плоским — в стиле значков, которые использовались на оригинальном Beetle. В компании считают, что упрощенный логотип лучше отражается на рекламных сайтах, а также на экранах гаджетов. В зависимости от типа машин в эмблеме будут использовать несколько цветов: черный, красный и синий.