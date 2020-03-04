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BMW сменила логотип (фото)

14:19, 04 марта 2020
Транспорт
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Новый логотип BMW / фото BMW

Компания BMW представила свой новый двухмерный логотип. Эмблема выполнена в упрощенном дизайне. Логотип лишился черной заливки внешнего круга, но при этом сохранил синие и белые сектора в центре.

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В компании заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий. До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году, пишет Autonews.

Первым автомобилем, который получил новую эмблему, стал концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).

фото BMW

Ранее стало известно, что компания Kia планирует сменить свой фирменный логотип в октябре 2020 года. О том, что компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новую фирменную эмблему, стало известно в декабре 2019 года. Логотип представляет собой соединенные буквы, которые могут быть выполнены в черном или белом цвете.

В прошлом году новую фирменную эмблему представил Volkswagen. Будущий логотип стал плоским — в стиле значков, которые использовались на оригинальном Beetle. В компании считают, что упрощенный логотип лучше отражается на рекламных сайтах, а также на экранах гаджетов. В зависимости от типа машин в эмблеме будут использовать несколько цветов: черный, красный и синий.

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