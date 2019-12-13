Kia придумала новый логотип (фото)

Компания зарегистрировала новую фирменную эмблему, которую могут получить будущие автомобили южнокорейской марки.

Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.

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Об этом сообщает Motor1.

Новая эмблема представляет собой соединенные буквы, которые могут быть выполнены в черном или белом цвете. Символы с похожей стилистикой компания использовала на электрическом концепт-каре Imagined by Kia, представленном в марте нынешнего года на Женевском автосалоне и призванном дать представление о будущих моделях южнокорейской марки.

Не исключено, что подобный бейдж могут получить дальнейшие «зеленые» модели Kia — с гибридными или электрическими силовыми установками. Стоит отметить, что компания уже продает некоторые свои автомобили под индивидуальными логотипами. К примеру, на домашнем рынке лифтбек Stinger предлагается с эмблемой «Е», а для флагманского внедорожника Mohave нового поколения создан отдельный уникальный логотип.

Напомним, ранее новую фирменную эмблему представил Volkswagen. Будущий логотип станет плоским — в стиле значков, которые использовались на оригинальном Beetle.