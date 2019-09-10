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Volkswagen представил свой новый логотип (фото)

15:41, 10 сентября 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Компания Volkswagen представила свой новый логотип. Вечером в понедельник, 9 сентября, на здании штаб-квартиры Volkswagen AG в Вольфсбурге был открыт новый, десятый за историю концерна, логотип.

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Почти одновременно во Франкфурте была представлена модель ID.3, которая, как надеются в компании, станет едва ли не первым доступным и массовым электромобилем в мире, пишет kommersant.

Изменения в логотипе минимальны и одновременно заметны. Концерн отказался от стилизации под 3D, вернув эмблеме двухмерность. Впервые за всю историю концы буквы W в эмблеме не касаются круга, в который заключены буквы, что делает эмблему асимметричной.

«Новый дизайн демонстрирует начало новой эры для Volkswagen,— заявил член совета управляющих концерна Юрген Стакманн.— Формулируя новый контент, представляя новые продукты, бренд переживает фундаментальные изменения, двигаясь к будущему… И пришло время продемонстрировать новое отношение нашего бренда всему миру».

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В свою очередь, представляя модель ID.3, генеральный директор концерна Герберт Дисс заметил, как цитирует Bloomberg, что модель предназначена для того, чтобы «превратить электромобили из нишевого продукта в продукт мейнстрима, сделав его доступным для каждого».

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Теги: #Volkswagen#электромобиль