Volkswagen представил свой новый логотип (фото)

Изменения в логотипе минимальны и одновременно заметны. Концерн отказался от стилизации под 3D, вернув эмблеме двухмерность.

Компания Volkswagen представила свой новый логотип. Вечером в понедельник, 9 сентября, на здании штаб-квартиры Volkswagen AG в Вольфсбурге был открыт новый, десятый за историю концерна, логотип.

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Почти одновременно во Франкфурте была представлена модель ID.3, которая, как надеются в компании, станет едва ли не первым доступным и массовым электромобилем в мире, пишет kommersant.

Изменения в логотипе минимальны и одновременно заметны. Концерн отказался от стилизации под 3D, вернув эмблеме двухмерность. Впервые за всю историю концы буквы W в эмблеме не касаются круга, в который заключены буквы, что делает эмблему асимметричной.

#VW Sales Board Member Jürgen Stackmann on the new logo: “Volkswagen now appears clearer and more succinct.” #IAA19pic.twitter.com/g1GRIvKBmk — Volkswagen News (@volkswagen) 10 вересня 2019 р.

«Новый дизайн демонстрирует начало новой эры для Volkswagen,— заявил член совета управляющих концерна Юрген Стакманн.— Формулируя новый контент, представляя новые продукты, бренд переживает фундаментальные изменения, двигаясь к будущему… И пришло время продемонстрировать новое отношение нашего бренда всему миру».

В свою очередь, представляя модель ID.3, генеральный директор концерна Герберт Дисс заметил, как цитирует Bloomberg, что модель предназначена для того, чтобы «превратить электромобили из нишевого продукта в продукт мейнстрима, сделав его доступным для каждого».