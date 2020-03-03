Запас хода 600 километров: BMW показала конкурента Tesla Model 3 (фото)

BMW представила концепт-кар i4 с электромотором, мощность которого сопоставима с отдачей турбированного двигателя V8.

Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).

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Несмотря на то, что автомобиль полностью электрический, он имеет искусственную радиаторную решетку с огромными ноздрями, которые своей формой напоминают элементы на прототипе Concept 4 — предвестнике новой BMW 4-Series. Перед решеткой установили специальную прозрачную панель с рядом сенсоров, предназначенных для ориентирования в пространстве при беспилотной езде, пишет Autonews.

Отличительной особенностью интерьера стал большой дисплей, объединивший в себе цифровую приборную панель и экран мультимедиа. В конструкции монитора использовали специальное стекло с неотражающей поверхностью для более четкого изображения. Информационно-развлекательный комплекс имеет настраиваемую конфигурацию и функцию управления жестами.

Концепт-кар оснащен электрическим агрегатом, выдающим 530 л. с., что сопоставимо с мощностью современных бензиновых «восьмерок». Такую же отдачу, например, имеет восьмицилиндровый 4,4-литровый бензиновый агрегат с двумя турбинами, который устанавливают на флагманские модели BMW, в том числе на седан 7-Series и кроссовер X7.

BMW i4 способен набирать первую «сотню» за 4 с, а его максимальная скорость составила 200 км в час. Комплект батарей на 80 кВт·ч позволит проехать без подзарядки до 600 километров. Пополнить запас батарей на 80% можно всего за 35 минут.

Серийное производство нового электрокара начнется на предприятии в Мюнхене в третьем квартале 2021 года.

Как сообщалось ранее, компания BMW к 2025 г. выпустит 25 совершенно новых «зеленых» моделей, 12 из которых будут иметь полностью электрические силовые установки.