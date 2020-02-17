Kia показала Sorento четвертого поколения (фото)

Компания Kia показала кроссовер Sorento четвертого поколения, премьера которого состоится в марте на Женевском автосалоне.

Компания Kia опубликовала первые официальные фотографии кроссовера Sorento четвертого поколения. Публичная премьера автомобиля состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона.

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Кроссовер получил фирменную радиаторную решетку «улыбка тигра» в ее последней интерпретации в стиле «младшей» модели Seltos, которая визуально объединена со светодиодными головными фарами с тремя секциями. Капот стал существенно длиннее, чем у Sorento третьего поколения, так как передняя стойка теперь находится на расстоянии 30 мм за передней осью, пишет Autonews.

Сзади появились сдвоенные вертикальные фонари, а также большая надпись «Sorento» в нижней части двери багажника. В целом внешность автомобиля выполнена в соответствии с новым дизайнерским направлением Kia, которым уже руководствовались при создании других новых SUV марки: Seltos, Soul и Telluride.

Четвертый Kia Sorento стал первой моделью компании, построенной на совершенной новой платформе. Как отметили в Kia, благодаря данному шасси кроссовер получится гораздо вместительнее и практичнее не только своих одноклассников, но и даже более габаритных моделей.

Что касается интерьера, то для Kia Sorento стала доступна полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, объединенная с сенсорным блоком управления мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном. Традиционный рычаг коробки передач заменили круглым селектором-шайбой. Автомобиль будет предложен с проекционным дисплеем, беспроводной зарядной станцией для смартфона, а также с системой «умной» светодиодной подсветки салона.

В компании новый Sorento называют «самым высокотехнологичным автомобилем Kia за всю историю». В список электронных «помощников» войдет адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки и автоматического начала движения, активная система соблюдения рядности движения, а также функция помощи при выезде с парковки задним ходом.

По неофициальным данным, в линейку двигателей войдет 2,5-литровый атмосферник, а также турбированные «четверки» объемом 2,0 и 2,5 литра. Среди дизелей: 2,0- и 2,2-литровые агрегаты. Моторы будут работать вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмидиапазонным «автоматом».

Предполагается, топовым двигателем стенет 3,8-литровая бензиновая «шестерка» с отдачей 295 сил и 355 Н·м, которую ранее получил «старший» кроссовер Telluride. Наконец, модель впервые получит модификацию с гибридной силовой установкой, которую, как ожидается, создадут на базе двухлитрового бензинового мотора. На европейский рынок кроссовер выйдет ближе к концу текущего года.