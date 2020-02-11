Kia показала Sorento нового поколения (фото)

Публичная премьера Kia Sorento четвертого поколения состоится 3 марта в рамках мотор-шоу в Женеве.

Компания Kia опубликовала изображения экстерьера и салона флагманского кроссовера Sorento следующего поколения. Официальная премьера автомобиля состоится 3 марта 2020 года. Европейские продажи кроссовера должны стартовать ближе к концу нынешнего года. Основными конкурентами машины станут Skoda Kodiaq, Toyota Highlander и Nissan Murano.

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Новинка получит фирменную радиаторную решетку «Улыбка тигра» с хромированными краями и более угловатый кузов. Кроссовер оснастят светодиодными головными фарами с тремя секциями, новым передним бампером со встроенными противотуманками, спойлерами, рейлингами на крыше и вертикальными фонарями, пишет Autonews.

В салоне Sorento следующего поколения установят цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей мультимедиа. Привычный селектор коробки передач заменят специальной «шайбой».

Все технические характеристики флагманского кроссовера Kia пока держатся в секрете. Как сообщает The Korean Car Blog, новинка получит 2,5-литровый атмосферный двигатель. Также в гамму моторов войдут наддувные «четверки» рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра. Не исключено, что топовым мотором станет 3,8-литровая бензиновая «шестерка» с отдачей 295 сил и 355 Н·м крутящего момента.

Кроме этого клиентам предложат 2,2-литровый дизельный агрегат. Также не исключается появление 2,5-литрового дизельного двигателя. Машина будет доступна для покупки как с передним, так и с полным приводом. Кроме того, Sorento получит гибридные модификации. Так, в состав силовой установки войдет 1,6-литровый бензиновый турбомотор. Также ожидается появление гибридной версии на базе 2,2-литрового дизельного мотора.