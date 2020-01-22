В городских автобусах Львова можно проехаться еще по старому тарифу
Во Львове не будут повышать тариф на проезд в автобусах и маршрутках. В то же время с 15 января проезд в городских троллейбусах уже стоит 6 гривень и 7 гривень – из рук водителя.
Об этом в Facebook сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Андрей Белый.
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По его словам, решение по повышению тарифов в автобусах чиновники не поднимали, поскольку «городской председатель (Андрей Садовый – УНИАН) не видит аргументов».
При этом представитель горсовета отметил, что частные перевозчики не закупили в 2019 году ни одного нового автобуса, а уровень безопасности транспорта остается таким же, как и уровень культуры водителей.
«Поэтому ни о каких повышения цен на проезд в автобусах сейчас речь не идет, еще очень много работы впереди», – констатировал Белый.
По информации мэрии, на сегодня во Львове курсирует более 200 новых коммунальных автобусов.
10 января исполком Львовского горсовета принял решение поднять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Следовательно, с 15 января львовяне будут платить за проезд в электротранспорте 6 грн, а у водителя билет будет стоить 7 грн.