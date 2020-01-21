Новый кроссовер Renault раскрыли до премьеры (фото)

Компания Renault представит на Женевском автосалоне концептуальный кроссовер с электромотором и автопилотом.

В распоряжении нидерландского издания AutoWeek оказалась шпионская фотография нового концептуального кроссовера Renault, сделанная во время специального мероприятия в Барселоне.

Читайте такжеВ ЕС выросли продажи легковых авто: какие марки покупают европейцы

Как ожидается, официальная премьера автомобиля состоится в марте в рамках Женевского автосалона.

Судя по снимку, экспериментальный внедорожник получит некоторые внешние черты концепт-кара Symbioz, который дебютировал во Франкфурте в 2017 г. и теперь служит испытательной площадкой Renault для тестов систем автоматического управления, пишет Autonews. В частности, на фото видны схожие внешние камеры, призванные заменить традиционные боковые зеркала.

По предварительным данным, концептуальный кроссовер Renault оснастят гибридной или полностью электрической силовой установкой. Остальные подробности о новинке станут известны позже.

В 2019 году компания Renault продала 62,5 тыс. электрических машин, что примерно на четверть больше, чем годом ранее. В ближайшие годы французский автопроизводитель намерен выпустить еще целый ряд «зеленых» моделей. Так, соответствующая модификация появится у компакт-кара Twingo. Кроме того, Renault собирается вывести на европейский рынок маленький бюджетный кроссовер стоимостью около 10 тыс. евро.