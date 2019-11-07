Продажи старых автомобилей выросли в 4 раза: что покупают украинцы

В октябре украинцы зарегистрировали 27 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,3 раза больше прошлогоднего октября.

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 4 раза и составил 349 тыс. авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Также сообщается, что в октябре украинцы зарегистрировали 27 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,3 раза больше прошлогоднего октября.

Больше всего среди этих машин было автомобилей марки VOLKSWAGEN. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4,4 тыс. старых фольксвагенов.

Второй по популярности была чешская SKODA, в активе которой 2,4 тыс. украинских регистрационных номеров.

На третьем месте FORD - 2,3 тыс. автомобилей этой марки в октябре поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

Также в ТОП-5 брендов ввозимых легковых автомобилей с пробегом попали: RENAULT - 2,2 тыс. шт. и OPEL - 1,8 тыс. шт.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины.