Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3

ID.3 стал первым серийным электрокаром немцев, построенным на новой платформе MEB. Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля.

Компания Volkswagen начала производство своего электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау. Автомобили поступят к дилерам в середине 2020 года, сообщает пресс-служба немецкого бренда. В данный момент клиенты уже забронировали 35 000 "зеленых" машин.

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Об этом сообщает Autonews.ru.

"ID.3 стал первым серийным электрокаром немцев, построенным на новой платформе MEB. Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля. Это сделано для того, чтобы увеличить внутреннее пространство автомобиля. По размерам новинка сопоставима с "Гольфом". Длина новинки составляет 4261 мм, ширина — 1809 мм, а высота — 1552 миллиметра. Размер колесной базы равен 2765 миллиметрам. Масса электрокара равна 1719 килограммам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электрокар предложат клиентам в трех версиях: с аккумуляторами на 45, 58 и 77 кВт·ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно. Мощность электромотора составляет 150 и 204 лошадиные силы. Максимальная скорость базовой версии машины составляет 160 км в час. Заряд батареи для пробега в 290 км можно пополнить за полчаса с помощью системы быстрой подзарядки.

Новый серийный электрокар Volkswagen ID.3 в будущем может получить "заряженную" R-версию. Ожидается, что такая модификация экологически чистого хэтчбека дебютирует в 2024 году. В случае если проект увидит зеленый свет, ID.3 R получит систему полного привода, а мощность электромотора будет сопоставима с Golf GTI. Такая же модификация появится у "Гольфа" восьмого поколения, который дебютирует совсем скоро.

Всего к 2025 году немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками. Так, в 2021 году должны начаться продажи кроссовера с электрической силовой установкой под названием ID.4. По неофициальным данным, кроссовер сможет использовать разный тип силовых установок. Помимо версий с одним электромотором, автомобиль будет предлагаться в полноприводных модификациях с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси.