На Центральном вокзале Киева вместо депутатской комнаты появился зал ожидания для военных (фоторепортаж)

Через несколько недель депутатские залы переоборудуют в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

Акционерная компания «Укрзализныця» переоборудовала депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня состоялась презентация обновленного зала.

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Как ранее сообщал председатель правления компании Евгений Кравцов, через несколько недель депутатские залы переоборудуют в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

Кравцов тогда отметил, что зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук назвал состояние акционерной компании "Укрзализныця" критическим из-за тотальной коррупции и пообещал в ближайшее время оценить работу менеджмента.