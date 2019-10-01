Гончарук: украинская железная дорога почти уничтожена

По словам Гончарука, в Украине почти каждый день горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители... У нас на 90% истощена Укрзализныця. То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Напомним, как ранее отметил председатель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, Украина находится за шаг от коллапса на железной дороге. По его словам, в стране остро не хватает грузовых вагонов, а УЗ отвлекает от этого новостями о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.