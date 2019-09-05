Украинцы активно пересаживаются на электрокары: топ-10 популярных моделей

Продажи электромобилей в Украине за 8 месяцев выросли в 1,5 раза. Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-августе 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,5 раза – до 4791 единицы.

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По данным ассоциации «Укравтопром», основную долю в этом количестве составили легковые автомобили - 4441 шт., остальные 350 штук - коммерческие авто.

При этом, регистрация легковых электромобилей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 47%, а спрос на коммерческие электромобили вырос в 2,1 раза.

По данным ассоциации, самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf. Так, за восемь месяцев текущего года украинцы приобрели 2207 автомобилей этой модели.

Далее в ТОП-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Tesla Model S - 384 шт., BMW i3 - 243 шт., Fiat 500е - 207 шт., Volkswagen Е-Golf - 198 шт., Renault Zoe - 186 шт., Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 155 шт., Tesla Model X - 136 шт., Chevrolet Bolt - 126 шт., Jaguar I-Pace - 102 шт.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тыс. единиц.