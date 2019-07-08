Бензин и дизтопливо могут подешеветь еще на 2-3 гривни – эксперт

По мнению эксперта, с задержкой, но украинские АЗС всегда показывает соответствие ценам на мировом рынке.

В ближайшие несколько недель можно ожидать продолжение тренда на снижение цены дизельного топлива и бензина приблизительно на 2-3 грн, поскольку динамика мировых цен также показывает снижение.

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Такое мнение высказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Снижение цен на топливо в Украине началось, и я думаю, оно будет продолжаться. По дизельному топливу есть потенциал в размере 2-3 грн на литре в ближайшие пару недель, а по бензину – до 2 грн на литре. Опять таки, если не будет резкой смены мировой конъюнктуры, но пока она стабильна», - сказал эксперт.

По его словам, если сопоставить динамику мировых цен и цен на автозаправочных станциях в Украине, то с определенным временным лагом, но соответствие мировой динамике всегда есть.

Как сообщал УНИАН, ряд сетей АЗС в Украине с 3 по 4 июля снизили цены на бензины и дизельное топливо еще на 0,5-1 грн за литр. Снижение цен на АЗС началось в начале июля, когда в течение 2-3 июля стоимость бензина и ДТ в рознице снизилась на 0,2-0,8 грн/л.

В начале июля представитель президента в правительстве Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми.

По его словам, с начала июня на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте, которое не получило своего отражения в снижении розничной цены.