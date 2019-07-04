На украинских АЗС подешевело топливо

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,5-1 грн за литр.

Украине с 3 по 4 июля снизили цены на бензины и дизельное топливо еще на 0,5-1 грн за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, например, на 50 копеек за литр цены снизились в сети SOCAR, до: А-92 – 30,49 грн, А-95 – 31,49 грн, ДТ – 30,49 грн. Еще на 50 копеек за литр снизил цены оператор Parallel до: А-92 – 29,89 грн, А-95 –30,89 грн, ДТ – 29,89 грн.

На станциях Shell в Киеве цена снизилась на 70 копеек за литр, до: А-92 – 29,49 грн, А-95 – 30,79 грн, ДТ – 29,79 грн.

На 1 грн/л топливо подешевело на АЗС Glusco: А-92 – 28,35 грн, А-95 – 29,35 грн, ДТ – 28,35 грн.

На 50 копеек за литр подешевел бензин в сети UPG: А-92 – 27,2 грн, А-95 – 28,2 грн.

Как сообщал УНИАН, снижение цен на АЗС началось в начале текущей недели, когда в течение 2-3 июля стоимость бензина и ДТ в рознице снизилась на 0,2-0,8 грн/л.

В начале июля представитель президента в правительстве Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми.

По его словам, с начала июня на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте, которое не получило своего отражения в снижении розничной цены.