У Зеленского призвали участников рынка снизить цены на дизтопливо

Представитель президента в правительстве отметил, что уже месяц на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте, которое не получило своего отражения в снижении розничной цены.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми. Об этом он написал в Facebook.

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«Уже месяц на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте. За последние 2 месяца такое снижение составило 18%, или почти 5 грн/литр», - написал Герус.

При этом он отметил, что такое падение не получило своего отражения в снижении розничной цены. По его словам, если раньше типичной розничной маржой было около 5 грн/литр, то сейчас такая маржа более 7,5 грн.

«Настоятельная просьба к участникам рынка отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Чтобы потребители уже в ближайшее время могли почувствовать преимущество конкурентного рынка в виде обоснованного снижения цен - а это 2,5 млн украинцев, которые пользуются дизельными автомобилями, а также бизнес-сегмент, который заправляет свои авто на АЗС», - написал он.

«Подчеркиваю, это не какие-то субъективные волюнтаристские пожелания, соответствующие выводы базируются исключительно на объективных данных», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.