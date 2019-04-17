"Маршрутка для избранных": в Киеве запустят сервис Uber Shuttle

В Uber не назвали точной даты запуска сервиса Uber Shuttle в столице, однако указали, что это произойдет через "несколько недель".

Компания Uber собирается запустить в Киеве сервис Uber Shuttle, который позволит заказать поездку на микроавтобусе с гарантированной посадкой и по доступной цене.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"По сути, сервис представляет собой "маршрутку для избранных", которая будет курсировать по популярным маршрутам - например, утром из спальных районов в центр столицы или к ближайшей станции метро и в обратном направлении вечером, после завершения рабочего дня", - говорится в сообщении.

Информация о сервисе появилась на официальном сайте Uber в Украине, где потенциальным пользователям предлагают пройти небольшой опрос по поводу сервиса Uber Shuttle. В частности, компания предлагает ответить на вопросы: из какого и в какой район вы собираетесь ездить, а также в какие дни недели и в какое время.

В Uber не назвали точной даты запуска сервиса Uber Shuttle в Киеве, однако указали, что это произойдет через "несколько недель".

"Мы рады объявить, что вскоре ежедневные поездки в Киеве станут еще удобнее благодаря новому сервису от Uber. Через несколько недель вы сможете заказать место в чистом, удобном Uber Shuttle высокого качества и по доступной цене, поэтому больше не придется стоять в очередях или пропускать свой транспорт из-за того, что он переполнен", - отметили в Uber.

Также в компании отметили, что поездки в сервисе можно будет заказать в том же приложении Uber, которое используется для индивидуальных поездок. Аналогичный по формату сервис Uber Bus уже работает в Египте.

Напомним, что недавно Uber запустил в Киеве сервис Uber Green на основе электромобилей Nissan Leaf, Renault Zoe и др. по цене UberSELECT.