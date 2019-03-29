Онлайн-сервисом проверки регистрации авто воспользовались более миллиона раз

Запущенный в декабре 2018 года данный сервис предоставляет доступ к информации, начиная с 2013 года, а ее обновление осуществляется ежемесячно.

Украинцы воспользовались онлайн-сервисом проверки свидетельства о регистрации транспортного средства за 3 месяца его работы более миллиона раз.

Читайте такжеВ Украины открыли горячую линию для "евробляхеров"

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) со ссылкой на данные главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Согласно сообщению, данный сервис был разработан по инициативе компании DB Schenker и комитета по логистике ЕБА и впервые был представлен 11 декабря 2018 года в главном сервисном центре МВД.

В частности, для того, чтобы убедиться в выдаче свидетельства о регистрации авто, необходимо ввести его серию (три буквы) и шестизначный номер в соответствующие поля.

"В случае, если данная информация содержится в Едином государственном реестре МВД относительно зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, на экране появится вся информация, указанная на бланке свидетельства, кроме личных данных владельца транспортного средства", - отметили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что данный сервис предоставляет доступ к информации, начиная с 2013 года, а ее обновление осуществляется ежемесячно.

"Логистические компании давно указывали на необходимость внедрения такой общедоступной услуги, чтобы с ее помощью предотвратить мошеннические действия во время грузовых перевозок и создать более благоприятные условия для работы перевозчиков. За первые три месяца работы сервиса можем однозначно констатировать, что общедоступный сервис действительно успешный, ведь раньше при заказе услуг на грузовые перевозки проверить сведения об авто контрагента было почти невозможно", - цитирует пресс-служба координатора комитета по логистике ЕБА Ярину Скороход.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 20% и составил 51,5 тысячи авто. При этом объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в прошлом году вырос в 2 раза - до 116,8 тысячи авто.