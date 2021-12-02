Также компания анонсировала ряд нововведений.

"Новая почта", где ранее появились первые роботы, обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 2 декабря.

Для клиентов в новом году анонсировали пять обновлений. В частности, появится новая услуга по доставке документов, которая будет стоить в течение года 40 гривень, сумма будет включать картонный конверт. Тариф в 35 гривень на доставку в почтомат продлят до конца первого квартала, в него уже будет входить комиссия наложенного платежа

"С 1 апреля стоимость доставки в почтомат будет составлять 45 гривень независимо от географического направления и веса отправки по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

"Третье обновление - тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. Это удобно и выгодно представителям e-commerce, на чьи плечи ложились основные расходы за такие отправления. С 2022 года стоимость составит 15 гривень за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базового отправления", - рассказали в компании.

Читайте такжеВ Украине впервые почтовую доставку в терминал совершил беспилотник (видео)Компания с 1 января упростит тарифные зоны. Ее будут рассчитывать в зависимости от пунктов назначения по трем зонам:

по городу и его пригороду;

между городами Украины;

из/в поселок городского типа или село.

При доставке в черте города и пригорода введут три тарифа по весу посылок:

маленькая - до 2 кг;

средняя - до 10 кг;

большая - до 30 кг.

"Стоимость посылок популярных габаритов станет доступнее. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривень. Посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривень. К тому же в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривень, независимо куда будет доставлена посылка – в отделение или почтомат", - рассказали в компании.

Читайте также"Новая почта" будет доставлять товары из онлайн-магазинов ТурцииКроме того, в новом году будет изменена тарификация на доставку и забор посылок курьером с адреса. За любую посылку весом до 30 кг надо будет доплатить 30 гривень, свыше 30 кг - +90 гривень за каждые 100 кг (тарификация как у груза).

По-новому будет тарифицироваться и доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами. Там будет действовать отдельный тариф: для посылки с максимальным весом - базовый тариф, для остальных - сниженный.

Как сообщал УНИАН, "Новая почта" сообщила, что выявила новую мошенническую схему, для осуществления которой злоумышленники пользуются услугами компании. Это произошло после внутреннего расследования после того, как клиент НП сообщил о потере тонны орехов.

Автор: Юрий Годован