Женщина, которая отправляла посылку, назвала не свой номер и сказала, что "так должно быть".

Клиент "Новой почты" рассказал о необычном инциденте, который произошел при его пассивном участии. По словам мужчины, компания отправила посылку в Ивано-Франковск от человека, который назвал его мобильный номер.

Об этом Валентин Майданюк написал на странице НП в Facebook.

"Только что пришло в приложении оповещение, что мое отправление (в котором я - отправитель) выехало из города Тальное. Это, на минуту, Черкасская область. Мне стало интересно, как это я, будучи в Киеве, отправляю посылки с Тального. Оказалось, что не просто посылки, а 20 килограммов подарков", - пишет он.

Обращение клиента в центр поддержки компании помогло узнать, что посылку отправляла неизвестная женщина, которая назвала его номер.

"На замечание, что это не она по базе, женщина сказала "так должно быть" и оплатила доставку. И у нее ее приняли. Без документов, без нормального подтверждения. От чужого имени. Никто с этим ничего не может сделать. Классно "Новая почта", что даете возможность отправлять посылки от рандомных людей по всей стране", - пишет мужчина.

Впоследствии благодаря приложению мужчина узнал, что еще одна посылка направляется из Тального в Бердянск.

В комментариях к публикации представитель "Новой почты" сначала разъяснил, что для отправки посылки клиент должен предоставить информацию об отправителе, получателе, описание и объявленную стоимость отправления и, в случае необходимости, заказать дополнительные услуги.

"При этом не нужно предоставлять документы, удостоверяющие личность", - добавили в компании.

Читайте такжеКлиентка обвинила "Новую почту" в мошенничестве: компании пришлось оправдываться

Впоследствии сотрудник службы поддержки рассказал, что удалось выяснить о странных отправлениях.

"Коллеги из контакт-центра узнали у руководителя отделения при отправке клиенту сообщили, что отправителем указано другое лицо, и клиент согласился и попросил оставить эти данные. Ранее отметили, что для отправки посылки не нужны документы, подтверждающие личность", - написал представитель НП.

Он также посоветовал клиенту, если посылки отправлял не он, удалить их в мобильном приложении "чтобы не следить за ними".

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова