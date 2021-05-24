Одним из основных нововведений является доступность одной из ключевых функций Microsoft Teams – режима Together mode.

Компания Microsoft объявила о доступности новых персональных функций в Teams по всему миру на ПК, в мобильных и веб-приложениях.

Об этом говорится на сайте Microsoft.

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Видеозвонок

Одним из основных нововведений является доступность одной из ключевых функций Microsoft Teams – режима Together mode («Вместе»).

С его помощью пользователи смогут превратить любой обычный видеозвонок в общую виртуальную среду. Общий фон можно выбирать из множества новых виртуальных сред, таких как семейная гостиная, кофейня или даже летний курорт. Кроме того, у пользователей Teams появится возможность делиться анимированными эмодзи и GIF-файлами, даже после того, как звонок завершен, в чате и продолжить коммуникацию в нем.

При настройке видеозвонка пользователи могут не беспокоиться, что ссылка не откроется из-за неподходящего формата. Ссылки на видеозвонки в Teams могут быть переданы любому человеку – даже если он не пользуется Teams. Друзья или члены семьи смогут присоединиться к встрече, используя любое устройство (ПК, Mac, телефоны на базе iOS и Android) или веб-браузер.

Групповые чаты

Еще одним нововведением является возможность создавать групповые чаты для личных коммуникаций. Для этого достаточно добавить людей, используя их электронную почту или номер телефона. Помимо общения в групповых чатах реализована возможность формировать списки дел и задачи, для создания которых достаточно будет лишь преобразовать сообщения из группового чата в задачу в мобильной версии приложения.

Опросы

В ближайшее время также появится возможность создавать опросы для участников группы. Если ранее для решения всех этих задач необходимо было использовать несколько разных приложений, теперь пользователи смогут делать это в режиме одного окна в Teams. Для удобства пользователей в групповых чатах создана панель мониторинга, которая аккуратно организует все общее содержимое группы – от фотографий, файлов, веб-ссылок до общих задач и предстоящих групповых мероприятий.

Разделение аккаунтов

Разработчики также особо подчеркнули, что Microsoft Teams обеспечивает разделение между рабочими и личными аккаунтами — все файлы, контакты, чаты и другая информация для каждого из аккаунтов хранятся отдельно. Пользователи могут легко переключаться между ними, просто нажав на свой профиль.

Microsoft и Internet Explorer

20 мая 2021 года корпорация Microsoft заявила о том, что откажется от поддержки Internet Explorer с 15 июня 2022 года.

Компания считает, что его должен заменить Microsoft Edge с режимом «IE» - он позволяет получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

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Автор: Елена Коваленко